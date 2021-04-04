كارول سماحة تغني تتر مسلسل «ضد الكسر»

بدأت النجمة كارول سماحة في تسجيل أغنية التتر الخاصة بمسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وكانت شركة "العدل جروب" قد تعاقدت مع سماحة لغناء تتر العمل وجارى تسجيل الأغنية في أحد الاستديوهات الخاصة، بعد أن تم الاستقرار على كلمات الأغنية واللحن والتي تتماشى وطبيعة الحدوتة التي يطرحها المسلسل.يذكر أن المنتج تامر مرسي كان قد طرح الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "ضد الكسر" تمهيدا لعرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل.وظهرت نيللي كريم بشكل جديد ومختلف، حيث تجسد شخصية تدعى "سلمى" وتعمل "فود بلوجر" شهيرة تقدم فيديوهات خاصة بالطعام على السوشيال ميديا وتتعرض للعديد من الأزمات خلال حياتها.مسلسل "ضد الكسر" من المقرر عرضه على قناة "سي بي سي" الفضائية خلال شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته بجانب نيللي كريم، كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.