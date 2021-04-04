إسبانيا تبحث عن متطوعين لاختبار أسبوع عمل من 4 أيام

تطلب إسبانيا من مئات الشركات الانضمام لأحد أكبر الاختبارات على الإطلاق حول ما إذا كان من الممكن تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام دون الإضرار بالاقتصاد.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في حين أن مبادرات أخرى كانت أصغر نطاقا إلى حد كبير وبدأت من جانب شركات بشكل فردي، وافقت إدارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على تخصيص 50 مليون يورو (59 مليون دولار) من المال العام في برنامج على مستوى الدولة مدته ثلاث سنوات.ويأتي ذلك بناء على فكرة حزب سياسي يساري صغير يسمى ماس بايس، والذي أقنع الحكومة التي يقودها الاشتراكيون بتنفيذ خطة 32 ساعة عمل في الأسبوع ثم تقييم التجربة.ويتوقع زعيم الحزب إنيجو إريجون أن يسجل نحو 200 صاحب عمل المشاركة طواعية، مع البدء في الخريف.