«مصر للطيران» تسيّر رحلتين أسبوعيا بين شرم الشيخ والغردقة بأسعار خاصة

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن تشغيل رحلتين أسبوعيا تربط بين مطار شرم الشيخ ومطار الغردقة وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع اعتبارًا من 15 أبريل وبأسعار تبدأ من 1200 جنيه.يأتي هذا في إطار اهتمام الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية بتنشيط السياحة بين مدن البحر الأحمر وربطها ببعض في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني، حيث تٌسير الشركة هذه الرحلات بخط سير (شرم الشيخ الغردقة شرم الشيخ )."مصر للطيران" تٌسير رحلاتها بين شرم الشيخ والغردقة بطراز الأيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت ومشاهدة المواد الترفيهية عبر خدمة الـStreaming.