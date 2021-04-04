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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أفضل 7 مشروبات رمضانية على مائدة الإفطار

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:28 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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مع قرب رمضان، يسعى الكثير إلى تجهيزات وجبات ومشروبات رمضان، والتي تبدأ من الآن، ومن أهم الأشياء التي يتم تحضيرها المشروبات، والتي تعتبر الشيئ الأساسي على مائدة الإفطار في شهر رمضان.

وبحسب موقع "okadoc" يقدم أفضل 7 مشروبات تقدم وقت الإفطار.

جلاب

يعد هذا المشروب عنصرًا أساسيًا في معظم المنازل ويتم صنعه باستخدام التمر ودبس العنب مع ماء الورد ويقدم مع الكثير من الثلج لمساعدتك على التغلب على الحرارة أثناء الحصول على الماء.


ماء جوز الهند

بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالجفاف بعد عدم قدرتهم على الشرب بعد فترة طويلة من الزمن، يعتبر ماء جوز الهند خيارًا مثاليًا.


قمر الدين

قمر الدين هو مشروب إفطار شهير حيث يُعرف بأنه يساعد على الهضم وتنظيم التمثيل الغذائي بالإضافة إلى احتوائه على خصائص صحية مثل الفيتامينات والمعادن.


التمر والحليب

عادة ما يتم تناول التمر مباشرة بعد آذان المغرب للصلاة وعادة ما تكون أول شيء يتم تناوله في الإفطار، يحب معظم الناس نقع التمر في الحليب في اليوم السابق لتقديمه.


عصير الخروب

الخروب مشروب تقليدي ذاع صيته في مصر، يحظى بشعبية لكونه مشروبًا منعشًا وغنيًا بالمغذيات ولذيذًا.


عصائر الفاكهة

عصائر الفاكهة لذيذة وسهلة التحضير وتناسب معظم الناس، يمكنك تعديل مشروبك باختيار الفاكهة التي تفضلها وكذلك الكميات التي تستخدمها.


الماء

الماء هو أفضل المشروبات وأكثرها وضوحًا وفعالية والأكثر توفرًا في رمضان، ويجب أن تتأكد من حصولك على ما يكفي منه خلال فترة الإفطار.

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