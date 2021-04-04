رئيس أساقفة الإسكندرية: موكب المومياوات أبهر العالم
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:21 ص
تريزة شنودةطباعة
هنأ الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين جميعًا بافتتاح المتحف القومي للحضارة باحتفالية نقل المومياوات الملكية.
وقال حنا في بيان له اليوم: "لقد ظهر الحفل على مستوى عالمي أبهر العالم أجمع واجتذب أنظار الصحف ووسائل الإعلام العالمية ليؤكد على اعتزاز المصريين بهويتهم الفرعونية وبحضارة عاشت بينهم آلاف السنين".
وأضاف حنا: "قدم الدكتور خالد العناني وزير الآثار دليلًا جديدًا على قدرة المصريين على الفخر بحضارتهم الإنسانية عبر أجيال مختلفة".
واختتم: "نصلي لكي يرفع الله شأن مصر وأن يوفق قياداتها لما فيه الخير لشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار والاستقرار".
وقال حنا في بيان له اليوم: "لقد ظهر الحفل على مستوى عالمي أبهر العالم أجمع واجتذب أنظار الصحف ووسائل الإعلام العالمية ليؤكد على اعتزاز المصريين بهويتهم الفرعونية وبحضارة عاشت بينهم آلاف السنين".
وأضاف حنا: "قدم الدكتور خالد العناني وزير الآثار دليلًا جديدًا على قدرة المصريين على الفخر بحضارتهم الإنسانية عبر أجيال مختلفة".
واختتم: "نصلي لكي يرفع الله شأن مصر وأن يوفق قياداتها لما فيه الخير لشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار والاستقرار".