مصمم المجسمات المعمارية في موكب المومياوات: سعادتي كبيرة لهذا السبب

عبّر الشاب مصطفى كامل، عن فرحته بالمشاركة في موكب نقل المومياوات الملكية، مشيرًا إلى أنه حدث تاريخي تحدث عنه العالم مساء أمس السبت.وقال "كامل" - مصمم المجسمات المعمارية التي تم عرضها في حفل المومياوات - في تصريحات لـ"الدستور": "سعيد بأن مجهودي وشغلي تم عرضه في المكان الصحيح".وأضاف:"ما زاد شعوري بالسعادة هو أن العالم أجمع شاهد عملي من خلال الحدث التاريخي العظيم لمصر بنقل المومياوات الملكية"، مشيرًا إلى أنه نفذ مجسمات لبعض المباني التاريخية في المتحف الحضاري بالفسطاط، والتي تم عرضها أمس من خلال حدث نقل المومياوات الملكية.ولفت إلى أنه يعشق مهنته وتصميم المباني بهذا الشكل الذي ظهر في الحفل، ويتمني أن يشارك دائمًا في مثل هذه الأحداث التي يفخر بها كل المصريين.