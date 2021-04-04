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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:36 ص
الطقس
الطقس
نوران إمام
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كشف محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقال "شاهين" إن طقس اليوم، الأحد، سيكون معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري، لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، باردا ليلًا على كل الأنحاء.

وأشار إلى أنه من المتوقع نشاط حركة الرياح غدا على مناطق من أقصى غرب البلاد، لافتًا إلى أن درجات الحرارة بالقاهرة، العظمى 27 والصغرى 14، ومحافظات الوجه البحري العظمى 26 والصغرى 14، ومحافظات السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ستتراوح درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

وعن طقس غدٍ الإثنين، لفت "شاهين" إلى أنه سيسود طقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء، منوهًا بأن درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة، الكبرى العظمى 30 والصغرى 16، والوجه البحري ستتراوح درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16، والسواحل الشمالية الغربية ستشهد درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ستتراوح درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

ونوه بأن طقس الثلاثاء سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وجنوب سيناء، وحار على جنوب البلاد، وأكد "شاهين" أن حالة الطقس لن يطرأ عليها أي تغيرات مفاجأة في الوقت الحالي، وفي حالة وجود أي ظواهر جوية مختلفة، سيتم تحديث بيانات ونشرات هيئة الأرصاد الجوية.

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