محافظ الإسكندرية يتابع توسعة طريق مصطفى كامل وإزالة الأرصفة والتعديات

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، عملية توسعة طريق مصطفى كامل الرئيسي بحي المنتزه أول، وتكليفاته المنفذة بشأن إزالة جميع الأرصفة والتعديات وكشط الطريق، والتي أدت إلى توسعة الطريق بشكل كبير، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.يأتي ذلك خلال تفقد المحافظ معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة قطاعات من طريق مصطفى كامل بطول ٤٦٠٠ متر، بعد إطلاقه بدء الأعمال بتكلفة ٢٠ مليون جنيه ومدة تنفيذ ٣ شهور.جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، وم. أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.وأكد المحافظ أن طريق مصطفي كامل يعد طريق حيوي يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، مؤكدًا أنه خلال تفقده الأخير للطريق أعطي تعليماته بإزالة جميع الأرصفة والتعديات بالطريق واسترداد حق الدولة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.وأوضح أنه سيتم المتابعة المستمرة لأعمال التطوير لحين الانتهاء منها خلال 3 شهور، مشيدًا بأعمال التوسعة التي تمت والتي ستساهم بشكل كبير في الحد من الاختناقات المرورية بالطريق.على الصعيد ذاته؛ أكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، ذلك فضلا عن محاولة توفير إعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية.