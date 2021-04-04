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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع ومواعيد فتح متحف الحضارة أمام الجمهور للزيارة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:27 ص
متحف الحضارة
متحف الحضارة
إيمان ماهر
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بعد افتتاح متحف الحضارة بالفسطاط بالأمس، يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مكانه وموعد افتتاحه أمام الجمهور.

الموقع
يقع المتحف القومي للحضارة، في منطقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، ويٌطل على بحيرة عين الصيرة.

استقبال الجمهور
يبدأ المتحف القومي للحضارة، من اليوم الأحد، 4 أبريل افتتاح القاعة الرئيسية للزوار، على أن يتم السماح للمواطنين بمشاهدة المومياوات ملوك في القاعات المخصصة لهم من يوم الأحد 18 أبريل الحالي.

مواعيد العمل
يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع أمام الجمهور من السبت إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الخامسة مساءً.

يوم الجمعة يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ثم من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.

حجر الأساس
وضع حجر الأساس في عام ٢٠٠٢، ليكون هذا المتحف واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكي أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

وفي عام ٢٠١٧، وفي إطار إفتتاح المتحف جزئيًا افتتحت قاعة العرض المؤقت التي تبلغ مساحتها ١٠٠٠م٢، وتضم معرضًا مؤقتًا عنوانه "الحرف والصناعات المصرية عبر العصور"، يهدف إلى التعريف بتطور الحرف المصرية (الفخار، والنسيج، والنجارة، والحلى). ويشمل هذا المعرض حوالي ٤٢٠ قطعة أثرية مختارة من بعض المتاحف، والعديد من المجسمات، بالإضافة إلى شاشات كبيرة تعرض عددًا من الأفلام الوثائقية التي تتناول تاريخ كل حرفة وتطورها عبر العصور.

القاعة المركزية
وتحكي القاعة المركزية فى المتحف المصري الجديد حضارة مصر بداية من 35 ألف عام قبل التاريخ، ومرورًا بالعصور الفرعونية والإغريقية، وكذلك العصور الرومانية والقبطية والإسلامية والمعاصرة، وتضم نحو 1600 قطعة أثرية ستكون في استقبال الجماهير اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 أبريل.

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