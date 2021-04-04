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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

17.9 % انخفاضا بقيمة العجز في الميزان التجاري خلال يناير 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:11 ص
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 3.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 17.9٪.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 8.4٪ حيـث بلغـت 2.50 مليــار دولار خـلال شهـر يناير 2021 مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 2.5٪، البترول الخام بنسبة 11.9٪، ملابس جاهزة بنسبة 8.0٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 2.3 ٪).

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 19.3٪، فواكه طازجة بنسبة 17.9٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.5٪، سجاد وكليم 7.1 %).

وسجلت قيمـة الواردات انخفاض بنسبة 13.9٪ حيث بلغـت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير 2021 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 9.5%، سيارات ركوب بنسبة 14.1٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.7 ٪، البترول الخام بنسبة 53.7 ٪ ).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( فول صويا بنسبة 162.4٪، ذرة بنسبة 43.9٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.9٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 12.0٪).

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