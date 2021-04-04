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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن جدول الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:33 ص
الامتحان
الامتحان
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الذين لم "يجتازوا" امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأعلنت الوزارة، ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الشهادة الاعدادية، ولم "يجتازوا" امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعقد اختبار تكميلي لهؤلاء الطلاب.

وقررت الوزارة، أن يكون الاختبار التكميلي للحالات التالية:

1) الطالب الغائب عن امتحان الفصل الدراسي الأول
2) الطالب الذي لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% فى امتحان الفصل الدراسي الأول
3) الطالب الذي حصل على نسبة 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية التي أدى فيها الامتحان فى الفصل الدراسي الأول ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر
4) يعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقًا لجدول كل مديرية تعليمية على حدى


◄ وحددت الوزارة مواعيد الامتحان التكميلي:

يوم الأحد 11 أبريل (اللغة العربية والرياضيات)
يوم الإثنين 12 أبريل (اللغة الانجليزية والعلوم والدراسات الأجتماعية).


◄ مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل


◄ مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021


◄ مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.


◄ مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

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