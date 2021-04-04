«التعليم» تعلن جدول الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية

◄ وحددت الوزارة مواعيد الامتحان التكميلي:



◄ مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:



◄ مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:



◄ مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:



◄ مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الذين لم "يجتازوا" امتحانات الفصل الدراسى الأول.وأعلنت الوزارة، ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الشهادة الاعدادية، ولم "يجتازوا" امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعقد اختبار تكميلي لهؤلاء الطلاب.وقررت الوزارة، أن يكون الاختبار التكميلي للحالات التالية:1) الطالب الغائب عن امتحان الفصل الدراسي الأول2) الطالب الذي لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% فى امتحان الفصل الدراسي الأول3) الطالب الذي حصل على نسبة 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية التي أدى فيها الامتحان فى الفصل الدراسي الأول ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر4) يعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقًا لجدول كل مديرية تعليمية على حدىيوم الأحد 11 أبريل (اللغة العربية والرياضيات)يوم الإثنين 12 أبريل (اللغة الانجليزية والعلوم والدراسات الأجتماعية).اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم 26 أبريل 2021اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريلاختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021