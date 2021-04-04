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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

باستثمارات ملياري يورو.. رومانيا تخطط لإنشاء مزارع رياح

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:08 ص
مزارع رياح
مزارع رياح
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كشفت شركة نقل الكهرباء في رومانيا (ترانس إليكتريكا)، اليوم الأحد عن خطة لضخ أكثر من ملياري يورو على مدار السنوات الخمس المقبلة لتطوير ورفع قدرات مصادر الطاقة النظيفة في البلاد والوصول إلى إنتاج 1.4 جيجاوات من الكهرباء عبر مزارع الرياح.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تستأنف شركة فيربند (Verbund)، أكبر منتج للطاقة في النمسا، أعمال مشروع لإنتاج الطاقة من مزرعة رياح باستثمارات تبلغ حوالي 85 مليون يورو وبقدرة 57 ميجاوات في مقاطعة تولسيا شرق رومانيا، ومن المقرر بدء التشغيل في عام 2024، في حين تلقت شركة محلية الموافقة على إنشاء مزرعة رياح بقدرة 363 ميجاوات، وكذلك حصلت شركة "بيتشيا" الرومانية Pechea Eolian على الموافقات الفنية لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 460 ميجاوات.

يذكر أن رومانيا نجحت في جذب استثمارات تقدر بأكثر من 4.5 مليار يورو للاستثمار في تعزيز قدرات الطاقة الخضراء خلال الفترة من 2009 إلى 2014، لتصبح الدولة العاشرة في العالم من حيث حجم الاستثمارات في توليد الطاقة عبر توربينات الرياح.

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