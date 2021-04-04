رئيس الوزراء العراقى يصل إلى الإمارات

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، عن وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي إلى الإمارات في ثاني زيارة رسمية لدول عربية خلال أسبوع.وكشفت الوكالة العراقية عن تفاصيل زيارة الكاظمي الذي توجه اليوم على رأس وفد وزاري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.ولفتت وكالة الانباء العراقية إلى أن الزيارة- لم تحدد مدتها: "ستتضمن بحث العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".وكان الكاظمي قد عاد إلى العراق قبل يومين قادما من السعودية بعد أن أجرى زيارة رسمية إلى المملكة عقد من خلالها عددا من الاتفاقيات في شتى المجالات.