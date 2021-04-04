وزير الصحة الألمانى: مزيد من الحريات لمن تلقوا لقاح كورونا

صرح وزير الصحة الألماني، ينس شبان، بأن من تلقى جرعة كاملة من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في بلاده سيمكنه استعادة حريات معينة خلال الأسابيع المقبلة.وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "من تم تطعيمه، سيمكنه الذهاب إلى المتاجر أو إلى صالونات الحلاقة دون إجراء تحليل آخر".وفضلا عن ذلك لم يعد يضطر من تلقوا تطعيمهم بشكل كامل البقاء في الحجر الصحي، بحسب تقييم معهد روبرت كوخ.