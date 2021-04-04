مع قرب رمضان.. الطرق الصحيحة لـ«تفريز البازلاء»

مع قرب رمضان يسعى الكثير إلى تجهيزات رمضان، والتي تبدأ من الأن، ومن أهم الأشياء التي يتم تحضيرها التفريزات، والتي تعتبر أساس الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان.ومن أبرز الأطعمة التي لا غني عنها في رمضان هي الخضروات، خاصة البازلاء، التي تطبخ مع مكعبان الجزروالبطاطس والصلصة، وقد يضيف لها البعض قطع اللحم أو اللحم المفروم، لذا نقدم الطريقة الصحيحة لتفريز البازلاء، بحسب موقع " thespruceeats":خطوات التجميدهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تجميد البازلاء، لكن الأمر يستحق ذلك.- اغسل حبات البازلاء. قم بقطع أطراف ساق القرون وتسميدها أو تخلص منها.- احصل على وعاء كبير من الماء المثلج جاهزًا.- احضر قدرًا كبيرًا من الماء ليغلي.- اسقط البازلاء في قدر الماء المغلي بسرعة.- دعهم يطبخون لمدة دقيقة ونصف فقط.- صفي البازلاء من الماء بسرعة في مصفاة.- انقل البازلاء على الفور إلى وعاء الماء المثلج، وهذا يمنع الحرارة المتبقية في البازلاء من الاستمرار في طهيها.- اترك البازلاء في الماء المثلج لمدة دقيقتين.- مرة أخرى، صفيهم جيدًا في مصفاة.- ضع البازلاء على صينية وضعيها في الفريزر لتتجمد لمدة ساعة إلى ساعتين حتى يتجمد تمامًا.- انقل البازلاء المجمدة إلى أكياس التجميد.- يمكن الاحتفاظ بالبازلاء المجمدة لمدة 8 أشهر.