خالد الشيخ يبدأ تصوير مشاهده في «ماما حامل»

بدأ الفنان خالد الشيخ في تصوير مشاهده في فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوي، والذي انضم لأسرته مؤخرا.وأوشكت أسرة الفيلم على الانتهاء من تصويره بالكامل، حيث يتبقى لهم أسبوعين للانتهاء من العمل.وتجسِّد شخصية ليلى علوي أم حمدي المرغني ومحمد سلّام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية.الفيلم تم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربي"، ومن المنتظر أن يستكمل باقي مشاهد العمل في عدد من مناطق التصوير الخارجية خلال الأيام المقبلة."ماما حامل" من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلّام، محمد ثروت، نانسي صلاح، هدى الإتربي، سامي مغاورى وعدد آخر من الفنانين وهو إنتاج شركات سينرجي فيلمز ودولار ومصر العالمية.