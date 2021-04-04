في عيد ميلادها.. رحلة أبلة فضيلة مع الإذاعة و«خبطة ست الحبايب»

يوافق اليوم 4 أبريل عيد ميلاد أبلة فضيلة، والتي كان لها مشوار كبير في الإذاعة المصرية، ترصده "الدستور".كانت الإذاعة تتبع وزارة المواصلات وقتئذ، وقالت أبلة فضيلة في أحد حواراتها: "كنت سعيدة للعمل في الإذاعة".في عام 1953 قابلت الرائد الإذاعي بابا شارو، وقالت له أتمنى أن أعمل مذيعة للأطفال فأخبرها أنه يتولى هذا العمل وحده، ثم تم تعيينها بالإذاعة وكانت تقرأ النشرة وتعلمت من حسنى الحديدي كيف تقف وراء الميكرفون ومن يوسف الحطاب التمثيل.في عام 1959 تحقق حلمها حيث انتقل بابا شارو للعمل في التليفزيون ومن هنا عملت في برامج الأطفال.وعن برنامجها "غنوة وحدوتة" قالت: "استضفت في برنامجى شخصيات كثيرة بارزة وأذكر على سبيل المثال نجيب محفوظ وأنيس منصور والدكتور فاروق الباز ومحمد عبد الوهاب وكامل الشناوى وسيد مكاوى وعبد الحليم حافظ والدكتور يحيى الرخاوى، وزارتنا في الاستديو السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس محمد حسنى مبارك".واستكملت: "استضفت في برنامجي الموسيقار محمد عبد الوهاب وطلبت منه أن يغني (ست الحبايب) فقال لقد غنتها فايزة أحمد بصورة رائعة، وبعد إلحاح من الأطفال غناها على عوده، وكان يود ألا تُسجل بصوته، وأذكر أن زميلتي سامية صادق استضافت ذات يوم في برنامجها فايزة أحمد وبعد أن استمعت للحلقة اتصلت بها وقلت خبطة إذاعية هائلة يا سامية لأنني عندما استمعت إلى (ست الحبايب) لأول مرة من فايزة أحمد بكيت برغم أن والدتي على قيد الحياة".