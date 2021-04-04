محمد إمام والعوضي يتغلبان على إصابتهما ويستكملان التصوير

تعرض النجم الشاب محمد إمام لثلاث إصابات في القدم والركبة والذراع خلال تصوير مشاهد الأكشن بمسلسله الجديد "النمر"، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بصورة حصرية على شبكة تليفزيون الحياة.ورفض إمام نصائح المخرجة شيرين عادل بالتصوير بمعاونة "دوبلير" لاستكمال المشاهد الصعبة المتبقية خوفا من تفاقم الإصابة أو حدوث إصابة أخرى، لكنه أخبرها أنه سيكمل كما بدأ التصوير، حيث يتبقى له ربع مشاهد العمل التي من المقرر الانتهاء منها منتصف الشهر الكريم.وعلى غرار إمام، قرر الفنان أحمد العوضي استكمال مشاهد "اللي مالوش كبير" وهي مشاهد "رجال الخديوي" وعمليات الإغارة التي يقوم بها بنفسه رافضا فكرة اللجوء للدوبليرات رغم وجود إصابات في قدمه ويده، وكانت آخر تلك المشاهد اقتحام سيارة وكسر زجاجها بيده رغم تحذيرات المخرج مصطفى فكري، ومن المقرر أيضا الانتهاء من العمل خلال الثلث الأول من رمضان.