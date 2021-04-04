7993 حالة إصابة جديدة بكورونا في تشيلي

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 7993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في تشيلي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و19 ألفا و478 حالة.وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و524 حالة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 10 ملايين و784 ألفا و941 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء تشيلي حتى الآن.