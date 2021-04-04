المعهد المصرفي يوقع اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية بالقاهرة

أعلن المعهد المصرفي المصري، عن التعاقد مع الجامعة البريطانية بالقاهرة؛ لتوفير اختبار (Linguaskill) لتقييم إجادة اللغة الإنجليزية للطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعة.وتُعد (Linguaskill) أحدث أدوات التقييم المصممة من قبل الخبراء المتخصصين بوحدة كامبريدج؛ لتقييم اللغة الإنجليزية.وبدأ المعهد المصرفي المصري في تقديم هذه الأداة من خلال إدارة خدمات التقييم في النصف الثاني من عام 2019، في إطار استمرار مسيرة الشركة الاستراتيجية مع وحدة كامبريدج لتقييم اللغة الإنجليزية – جزء من جامعة كامبريدج. ويمتاز هذا الاختبار بالسرعة والدقة مع إمكانية تنفيذه عبر الإنترنت لمساعدة المنظمات والمؤسسات المختلفة على تقييم مستويات اللغة الإنجليزية للأفراد، بالإضافة إلى تميزه في تقييم مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية وهي التحدث والكتابة والقراءة والاستماع بشكل منفرد.وفي هذا السياق، قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري (EBI): "إن شراكتنا مع الجامعة البريطانية لتوفير اختبار (Linguaskill) تعد خطوة مهمة تأتي في إطار تحقيق رؤية المعهد لتطوير ودعم الطلبة في المراحل الجامعية وتعزيز مهاراتهم قبل الالتحاق بسوق العمل، وذلك لتمكين أصحاب القرار بالمؤسسات المختلفة من الاختيار بشكل كفء وفعّال وحيادي".وأضاف "نصير": "تقوم المؤسسات والقطاعات باختيار تقييم (Linguaskill) لكونه يتناسب مع العديد من المتطلبات والأهداف التي يتم التقييم من أجلها، سواء كان التقييم بهدف التطوير أو التعيين أو الترقي أو التقديم في الجامعات العالمية وطلبات الهجرة، كما امتدت أيضًا خدمات التقييم من خلال (Linguaskill) في عدد من الدول الافريقية حيث تم إبرام عدد من برتوكولات التعاون من أجل تقديم هذا الاختبار.وهناك نوعان من تقييم (LinguaSkill)، أول نوع من أجل قياس درجة إجادة اللغة الإنجليزية في مجال الأعمال (Business Language)، وثاني نوع من أجل قياس درجة إجادة اللغة الإنجليزية العامة (General Language)، ويُستخدم تقييم اللغة في مجال الأعمال عادة في المؤسسات والشركات من اجل تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للمتقدمين لشغل الوظائف ومدى كفاءة الموظفين لاحتياجات ومتطلبات الوظيفة.ومن جانبه، أكد البروفيسير يحيي بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة:"نحن سعداء بالتعاون مع منظومة متطورة للتعليم والتدريب مثل المعهد المصرفي المصري، حيث يساهم في تحقيق التقييم للطلبة بأفضل جودة وأمان، وتقديم أفضل الخبرات على خطى الخبرات الدولية"، لافتًا" إلى أن "جامعة كامبريدج هي أحد الكيانات الرائدة في مجال تعليم وتقييم اللغة الإنجليزية، من حيث التحدث والكتابة والقراءة والاستماع بشكل منفرد، ما ينعكس على دقة ومصداقية التقييم، بالإضافة إلى أن (LinguaSkill) سيمكننا من الحصول على نتائج دقيقة في شكل تقارير واضحة في غضون 48 ساعة".كما أشار جورج حنا، ممثل كامبريدج لتقييم اللغة الإنجليزية بمصر والشرق الأوسط، إلى أن تعاون المعهد المصرفي المصري مع الجامعة البريطانية يعد أحد الأحداث الهامة ويدعم دور المعهد المصرفي كموزع معتمد لاختبارات كامبريدج في مصر