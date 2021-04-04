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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجارديان: لقاحان جديدان في طريقهما للمملكة المتحدة خلال العام الجاري

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:58 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأحد أنه من المحتمل ظهور لقاحين آخرين في المملكة المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، الأول هو لقاح جونسون أند جونسون المشابة للقاح أكسفورد - أسترازينيكا.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أنه يستخدم فيروس البرد الشائع الضعيف لإيصال تعليمات لصنع بروتين ارتفاع سطح كوفيد-19 لخلايانا، ويتم التعبير عن البروتين على أسطحها مما يؤدي إلى استجابة مناعية.

ولفتت إلى أنه لديه أهمية أكبر من ذلك، حيث أن جرعة واحدة فقط من لقاح جونسن توفر الحماية ضد كوفيد-19، موضحة أن المملكة المتحدة طالبت 30 مليون جرعة على الرغم من أنها لم توافق عليها بعد من قبل وزارة الشؤون الداخلية.

وأضافت الجارديان أنه من المتوقع أيضا أن يتم تصنيع اللقاح الثاني - الذي من المحتمل أن يكون جاهزًا للاستخدام في المملكة المتحدة بحلول نهاية العام من قبل شركة فالنيفا ومقرها فرنسا في منشأة التصنيع الجديدة في سكتلندا، ولا يزال اللقاح يخضع للتجارب السريرية ومع ذلك، إذا تمت الموافقة عليه، فمن المحتمل أن يتم طرحه في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية العام، حيث طلبت المملكة المتحدة 100 مليون جرعة.

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