أبلة فضيلة.. ما لا تعرفه عن زميلة زوجة الملك فاروق في المدرسة

يوافق اليوم عيد ميلاد "أبلة فضيلة"، وهي من أشهر من قدم إلى الأذاعة المصرية.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أبلة فضيلة- مواليد 4 أبريل 1929- أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية- اسمها الحقيقي فضيلة توفيق وهي خريجة كلية الحقوق وتتلمذت على يد بابا شارو.- عملت في بداية حياتها في مكتب المحامي ووزير النقل وقتها حمدي باشا زكي. وهي شقيقة الممثلة محسنة توفيق.- تقول فضيلة توفيق عن نشأتها: نحن ثلاث بنات وولد ووالدتي سيدة تركية تجمع بين الطيبة والحزم وكانت تقوم بتفتيش حقيبتي المدرسية، فإذا وجدت قلما لايخصني تسألني عن مصدره وأذكر في طفولتي أيضا أنى كنت أجمع جيراني الأطفال وأقص عليهم القصص والحكايات.- كانت تسكن في شارع الملكة نازلي ( رمسيس ) وتعلمت في مدرسة الأميرة فريال، وكانت في نفس المدرسة ناريمان التي تزوجها الملك فاروق فيما بعد، وأيضًا كانت فاتن حمامة زميلتي وكان والدها سكرتير المدرسة.- التحقت بكلية الحقوق تحقيقا لرغبة الأسرة ومن دفعتها كل من؛ الدكتور أسامة الباز والدكتور عاطف صدقي والدكتور فتحي سرور.