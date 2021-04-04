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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 6 فى مشاجرة بمركز ساقلته بسوهاج

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:15 ص
مشاجرة
مشاجرة
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في مشاجرة بين أبناء عمومة، بمركز ساقلته في محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بوقوع مشاجرة ووجود مصابين دائرة المركز.

وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "محمد. ا" 21 عامًا عامل، وشقيقه "أحمد" 18 عامًا طالب، ووالدتهما "دعاء. س" 40 عامًا ربة منزل مصابين بجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وطرف ثان "قناوي. ا" 30 عامًا عامل مصابًا بكسر بالترقوة اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه "علاء" 15 عامًا طالب، ووالدهما "ا. ا" 61 عامًا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. الطرفان أبناء عمومة، جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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