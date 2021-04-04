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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة وزير النقل التايواني بعد حادث قطار أودى بحياة 51 شخصا

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:57 ص
حادث قطار
حادث قطار
ا ش ا
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أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء التايواني لو بينج تشينج، اليوم الأحد، أن وزير النقل والمواصلات التايواني لين شيا لونج تقدم باستقالته شفوية في أعقاب حادث قطار الذي وقع قبل يومين.

وقال تشينج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إن وزير النقل تنحى عن منصبه خلال اتصال هاتفي بينهما، موضحا أنه أكد تحمل المسؤولية عن تحطم القطار السريع في شرق تايوان الذي أسفر عن مقتل 51 شخصًا وإصابة حوالي 200.

من جهته، قال رئيس الوزراء التايواني إن التركيز الآن سيكون على إصلاح خط السكة الحديد الذي تضرر خلال حادث يوم الجمعة الماضية، مضيفا أن التعامل بشكل صحيح مع القضايا في أعقاب المأساة هو أيضا وسيلة لتحمل المسؤولية ورفض مناقشة عرض الاستقالة في هذا الوقت.

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