تطعيم راهبات مار جرجس سيدى كرير ضد كورونا

تلقت الراهبات وطالبات الرهبنة بدير الشهيد مار جرجس للراهبات بسيدى كرير، أمس، لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد.يأتي تطعيم الراهبات في إطار التعاون بين بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية هناك، حيث استقبل القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقس لوقا عبدالمسيح مسئول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بها، والأم أثناسيا رئيسة الدير، الفريق الطبي الذي ذهب إلى الدير لتطعيم راهباته بالجرعة الأولى اللقاح ضد "كورونا"، على أن تتلقين الجرعة الثانية منه بعد ثلاثة أسابيع.