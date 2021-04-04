سقوط عاطل بحشيش وهيروين في قبضة أمن الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، من القبض على عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومخدر الهيدرو قبل ترويجها.كان قد تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج مخدري الهيدرو والحشيش بنطاق القسم.وبتكثيف تحريات النقباء أحمد يحيى ومهند فرغل وأحمد بيومي، معاونى مباحث القسم، توصل الضباط إلى أن المتهم مقيم بمنطقة "الجعيص" التابعة لدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بشمال سيناء.وتمكنت مأمورية مكبرة، برئاسة النقيب مهند فرغل، من القبض على المتهم وبحوزته كمية من الحشيش حوالي كيلو ونصف الكيلو، وكمية من مخدر الهيدرو معبأة في أكثر من 30 كيسا ومجهزة للبيع.وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهم، ويدعى "ف.س.ص"، سبق اتهامه في قضايا اتجار في المواد المخدرة، وأنه استخدم مقر سكنه بمنطقة الجعيص بالشهداء لترويج المواد المخدرة على عملائه.وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وبإخطار النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على كميات المواد المخدرة المضبوطة.وتكثف مباحث الإسماعيلية، برئاسة اللواء رشاد الغمراوي، خلال الفترة المقبلة من حملاتها على مروجي المواد المخدرة لضبطهم لمحاولة تقليل انتشار المخدرات بين الشباب.وضبطت مباحث الإسماعيلية العديد من مروجي وكبار تجار المواد المخدرة، وتحديدًا مخدر الهيروين على مدار عدة حملات مختلفة.