رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط عاطل بحشيش وهيروين في قبضة أمن الإسماعيلية

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:09 ص
الحشيش
الحشيش
مصطفى دياب
طباعة
تمكنت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، من القبض على عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومخدر الهيدرو قبل ترويجها.

كان قد تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج مخدري الهيدرو والحشيش بنطاق القسم.

وبتكثيف تحريات النقباء أحمد يحيى ومهند فرغل وأحمد بيومي، معاونى مباحث القسم، توصل الضباط إلى أن المتهم مقيم بمنطقة "الجعيص" التابعة لدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بشمال سيناء.

وتمكنت مأمورية مكبرة، برئاسة النقيب مهند فرغل، من القبض على المتهم وبحوزته كمية من الحشيش حوالي كيلو ونصف الكيلو، وكمية من مخدر الهيدرو معبأة في أكثر من 30 كيسا ومجهزة للبيع.

وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهم، ويدعى "ف.س.ص"، سبق اتهامه في قضايا اتجار في المواد المخدرة، وأنه استخدم مقر سكنه بمنطقة الجعيص بالشهداء لترويج المواد المخدرة على عملائه.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وبإخطار النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على كميات المواد المخدرة المضبوطة.

وتكثف مباحث الإسماعيلية، برئاسة اللواء رشاد الغمراوي، خلال الفترة المقبلة من حملاتها على مروجي المواد المخدرة لضبطهم لمحاولة تقليل انتشار المخدرات بين الشباب.

وضبطت مباحث الإسماعيلية العديد من مروجي وكبار تجار المواد المخدرة، وتحديدًا مخدر الهيروين على مدار عدة حملات مختلفة.

موضوعات متعلقة

رضوى البحيرى عن مشاركتها فى موكب المومياوات: ظهورى بهذا الثبات كان لا إراديًا

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

موسيمانى يمنح لاعبي الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم