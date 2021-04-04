عمليات أمنية مكثفة عن العناصر الإرهابية في كركوك العراقية

أكدت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، تنفيذ عمليات بحث وتفتيش ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك.وقالت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوزط، اليوم الأحد، إن القطعات تواصل عملياتها الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية وطائرات مسيرة بالتنسيق مع الجهد الاستخباري عملية تفتيش في مناطق الحوائج العليا والوسطى والسفلى بقضاء الحويجة في محافظة كركوك، تم خلالها العثور على 11 صاروخ قاذفة "RBG7"، و8 صواريخ لطائرة مسيرة، وصواريخ هاون 120 ملم، وقذيفة مدفع D30، وسلاح بازوكا، وقاذفة RBG7، مضيفا أنه تم رفع جميع المواد وإتلافها من قبل قوة من الجهد الهندسي للواء.