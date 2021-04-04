أوكرانيا: مناورات عسكرية مشتركة مع الناتو خلال أشهر

ذكر الجيش الأوكراني، أنه سيجري مناورات عسكرية مشتركة مع قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الأشهر القادمة.وقالت القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، إن "التدريبات سيشارك فيها أكثر من ألف عسكري من خمس دول أعضاء في حلف الأطلسي، وستجرى في غضون بضعة أشهر، دون ذكر موعد بدء التدريبات ومكانها".وكان حلف شمال الأطلسي، أعرب يوم الخميس الماضي عن قلقه البالغ بشأن ما وصفه بـ" تعزيز عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا"، وذلك بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيدا خطيرا في الصراع بمنطقة دونباس يمكن أن "يدمر" أوكرانيا.وقال الكرملين يوم الجمعة الماضي، إن "أي نشر لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التوترات بالقرب من حدود روسيا، ويجبر موسكو على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها".