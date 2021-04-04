3 دول تدعم التشيك بـ80 ألف جرعة لقاح كورونا

أكد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أن بلاده ستحصل على 80 ألف جرعة لقاح إضافية مضادة لفيروس كورونا المستجد من كل من المجر والنمسا وسلوفينيا.وقال بابيش، حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم لأحد، إن المجر سترسل إلى بلاده 40 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في شهر مايو المقبل، ووعدت النمسا بإرسال 30 ألف جرعة، فيما تعهدت سلوفينيا بتقديم 10 آلاف جرعة.وتقدم رئيس الوزراء التشيكي بالشكر إلى قادة الدول الثلاث على ما وصفه "بإظهار حقيقي للتضامن".وتأتي هذه الخطوة عقب نشوب خلاف بشأن توزيع اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، حيث قالت المفوضية الأوروبية إن خمس دول من الاتحاد ستتقاسم ما يقرب من 3 ملايين جرعة إضافية في إطار ما يسمى "لقاح التضامن" بعد اتفاق مع غالبية الأعضاء الآخرين.وبموجب الاتفاق، ستزود 24 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي 5 دول الأكثر تضررا، وهم استونيا ولاتفيا وكرواتيا وسلوفاكيا وبلغاريا بـ2.8 مليون جرعة إضافية من لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لفيروس كورونا.ورفضت كل من جمهورية التشيك والنمسا وسلوفينيا، التي تعتبر آلية إعادة التوزيع الجديدة غير عادلة، دعم الاتفاق.