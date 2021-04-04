توعية رواد مراكز الشباب والرياضة بسوهاج لترشيد استهلاك المياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عددا من اللقاءات التوعوية لرواد مراكز الشباب والرياضة ببرديس بالبلينا والحى القبلي بجرجا وروافع العيساوية بالمنشأة ومركز شباب مدينة سوهاج.وذلك بهدف تنمية وعى الشباب وتكوين ثقافة واسعة لديهم عن قضايا المياه، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال اللقاءات التي تعقد بمراكز الشباب والرياضة، وأنه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة الشباب لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية.