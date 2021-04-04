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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس السنغال يتعهد بإجراء حوار مع المعارضة والاستجابة لمطالب الشباب

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:51 ص
رئيس السنغال ماكي
رئيس السنغال ماكي سال
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تعهد رئيس السنغال "ماكي سال" الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، بإجراء حوار مع المعارضة والإستجابة لمطالب الشباب، بعد مرور شهر من الاضطرابات الخطيرة التي هزت بلاده.

وأكد الرئيس "سال" في خطاب متلفز قبل العيد الوطني للسنغال، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، على استمراره في الاستماع إلى النبضات العميقة للبلد في حين تتهم المعارضة الحكومة بأنها صممت عن تلبية المطالب الأولية.

وقال الرئيس السنغالي، إنه سيستمر في تلبية احتياجات الوصول إلى البنية التحتية والمياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والتوظيف والأنشطة المدرة للدخل، مشددا على أنه سيظل دائما منفتحا على الحوار والتشاور.

ودعا إلى "التعايش السلمي" وحث على احترام المؤسسات التي تعرضت رموزها مثل المباني العامة للهجوم في مطلع مارس الماضي.

وأشار إلى أنه قرر إعادة توجيه ميزانيات تقدر بـ 450 مليار فرنك أفريقي (675 مليون يورو) لتوظيف الشباب على مدى ثلاث سنوات بما في ذلك 150 مليارا عام 2021، كما خصص الذكرى 61 لاستقلال السنغال للشباب بالإضافة إلى قوات الأمن.

وأعرب الرئيس "سال" عن رغبته في أن تصبح هذه الذكرى نقطة انطلاق للإستجابة لاحتياجات المواطنين في التعليم والتدريب والوظائف وتمويل المشاريع ودعم ريادة الأعمال.

وكانت السنغال التي تعتبر جزيرة في غرب أفريقيا، تعرضت في الفترة من 3 إلى 8 مارس الماضي لعدد من الاشتباكات وعمليات النهب لم يسمع بها من قبل منذ عام 2012 على الأقل.

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