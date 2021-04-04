إصابة 4 فى مشاجرة بمركز طهطا بسوهاج

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج من ضبط 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة عاملين وسائق بجروح نافذة وقطعية متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد تلقي قسم شرطة طهطا بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية دائرة القسم.انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط القسم، وبالفحص تبين أنها بين كل من: طرف أول محمود. ع. ع. ع، 55 سنة عامل مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسري وآخر بالبطن ونجله محمد. م. ع. ع، 25 سنة سائق مصابًا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسري، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.وطرف ثان عمر. ع. ا. ا، 33 سنة عامل مصابًا بجروح قطعية بالجبهة وفروة الرأس واشتباه كسر بسلامية اليد اليسرى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ووالده عيد. ا. ا. ا، 60 سنة عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية.تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.