على رأسهم المنيا.. أكثر المحافظات استفادة من «مشروعك»

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى فى إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بدء "مشروعك" وحتى مارس 2021، حيث بلغ 19،346 ألف مشروع بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه يليها محافظة سوهاج بـ17،103 الف مشروع بقروض 1،9 مليار جنيه.ثم محافظة البحيرة بـ 16،293 ألف مشروع بقروض 1،3 مليار جنيه، ثم محافظة الدقهلية بـ13،824 ألف مشروع بقروض 1،4 مليار جنيه، ثم محافظة الشرقية 13،083 ألف مشروع بقروض 1،9 مليار جنيه.وأكد أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات "مشروعك" فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة.وأشار إلى أنه يتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.وأضاف أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخري على تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء "مشروعك" طبقًا لاحتياج كل مشروع علي حدة، موجهًا بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع.