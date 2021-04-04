الأردن: بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

افتتح مؤشر بورصة عمان تعاملات اليوم الأحد على انخفاض، وصولا إلى النقطة 1774، مقارنة مع إغلاق الجلسة الماضية عند مستوى النقطة 1782.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أنه خلال الربع ساعة الأولى من عمر الجلسة، سار المؤشر في نطاق بلغ 10 نقاط بين 1772و 1782 بحجم تداول بلغ 1.2 مليون دينار.يأتى ذلك بعد ساعات قليلة، من إعلان ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، قائلا إنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أعلن أمس السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة.