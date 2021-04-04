جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

أجرت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة ميدانية نظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة لكلٍ من المنطقة الأزهرية للفتوى والإرشاد والوعظ بأسيوط ومعهد الفتيات التابع له، وكذلك قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص.بدأت الجولة بزيارة المنطقة الأزهرية للفتوى والإرشاد والوعظ والتي استقبلهم خلالها الشيخ الدكتور خلف علي محمد، مدير عام المنطقة، والذي أكد أن الأزهر الشريف يحظى بقبول جماهيري واسع من مختلف جموع الشعب المصري انطلاقًا من العقيدة الراسخة لديهم وإيمانهم الثابت بالدين الوسطي المعتدل، وهو ما يحمّل علماؤه المزيد من المسئولية الكاملة في نشر الفكر المستنير، مشيرًا إلى أبرز المشكلات التي يتعرض لها عامة الشعب وهي الفتاوى غير المتخصصة التي لا تخضع تحت إشراف الأزهر الشريف، وهو ما سعت خلاله المنطقة في الآونة الأخيرة لتكوين لجنة فتوى أزهرية داخل مختلف مراكز المحافظة لتوصيل الفتاوى لكافة الفئات حول مختلف القضايا المعاصرة.وفي سياق متصل، قامت الدكتورة مها غانم برفقة وفد الجامعة بزيارة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص، والذي استقبلهم خلالها جمال محمد عبد الناصر، مدير القصر، والذي أشار إلى تميز قصر ثقافة أحمد بهاء الدين على مستوى الجمهورية في تخصص الطفل ودوره في اكتشاف المواهب المتميزة في سن صغيرة وتوجيه الطفل للنشاط المناسب له من الموسيقى والغناء والمسرح والأشغال الفنية والعزف والتخاطب، إلى جانب توظيف الأنشطة المناسبة لذوي الهمم حسب كل إعاقة.وأوضح، أن قصر الثقافة يعمل وفقًا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 من خلال إحداث التماسك الاجتماعي للطفل مع بيئته وحماية وتنمية التراث من خلال تدريب الفرق الفنون الشعبية التي تتماشي مع قيم المجتمع، إلى جانب العمل على اكتشاف المواهب وتنميتها وحماية التراث القديم، وكذلك تحقيق العدالة الثقافية من خلال دمج جميع الأطفال معًا في مختلف الأنشطة، إضافةً إلى المشاركة في مختلف المحافل الدولية التي يتم تنظيمها على مستوي الجمهورية والعمل على تطويع وتعديل اللوائح القديمة للمساهمة في تسويق منتجات قصور الثقافة.ومن جهتها، استمعت الدكتورة مها غانم لأبرز المشكلات التي تواجه قصر الثقافة وفي مقدمتها الحاجة إلى إعادة بناء المسرح وتطوير البنية التحتية له ورفع كفائته وإعادة تصميم الديكور المخصص له، إلى جانب العمل على تنظيم مسابقات للمواهب ذات طابع تخصصي على مستوى المحافظة، كذلك الحاجة للاستعانة بمتخصصين في علم نفس الطفل للتعامل مع الأطفال ذوي الهمم، مشيرةً في ذلك إلى استعداد الجامعة لتنظيم العديد من المعارض لتسويق منتجات قصور الثقافة وكذلك المشاركة في مختلف الفعاليات التي تتم داخل الجامعة من الاحتفاليات والندوات والمبادرات وإبراز مواهب الأطفال وتقديمها على نحو واسع.