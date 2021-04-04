الكنيسة تطلق الحلقة 28 من سلسلة «فرح عظيم» (فيديو)
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:06 ص
تريزة شنودةطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم، الحلقة الثامنة والشعرين من حملة "فرح عظيم".
وناقشت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك"، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، تأملات في الإصحاح الرابع من إنجيل يوحنا بالكتاب المقدس.
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا. اضغط
وناقشت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك"، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، تأملات في الإصحاح الرابع من إنجيل يوحنا بالكتاب المقدس.
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا. اضغط