بلغاريا تنتخب برلمانًا جديدًا فى ظل كورونا

توجه الناخبون في بلغاريا، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، بعد أشهر من احتجاجات مناهضة للحكومة ووسط ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد أن 12 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها في تمام السابعة صباحا بالتوقيت المحلي أمام 6.7 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت لاختيار 240 مشرعًا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء.ويأمل رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، الذي تزعم حزب يمين الوسط "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا" في الفوز بولاية رابعة في الحكم.وبدأ الدعم الذي يحظى به بوريسوف في الداخل والخارج في التراجع عقب خروج الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات تتهم حكومته بالفشل في إنهاء الفساد والفقر وإصلاح النظام القضائي.