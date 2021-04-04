وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية يزور المعرض الدولي الـ5 للتبريد

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسن لطفي زيارة إلى "المعرض والمؤتمر الدولي الخامس للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة" بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة كبرى الشركات العاملة في مجالات التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة.وتفقد وفد المهندسين أجنحة العارضين التي تضم ١٠٠ شركة على مساحة تبلغ ١٠٠٠٠ متر مربع تشمل الشركات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا التبريد وتكييف الهواء وترشيد استخدام الطاقة، وكذلك أنماط متنوعة من تكنولوجيات العزل الحراري وحماية البيئة، كما تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الشركات العارضة.وقد شملت المعروضات المتنوعة في أجنحة الشركات منتجات تم تصنيعها في مصر على مستوى عال من الجودة تعطي مؤشرا إيجابيا على تقدم الصناعات الوطنية في العديد من المجالات، كما شملت المعروضات أيضا أنماطا من تكنولوجيات التحكم والحفاظ على التعقيم والجودة الطبية والصحية، والتي زادت أهميتها على مستوى العالم في الفترة الحالية بسبب ما يمر به العالم من مواجهة فيروس كورونا.كما تضمنت جولات أعضاء وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية التعرف على أحدث وسائل تصنيع المنتجات المتعلقة بالعزل الحراري المتنوعة.وشارك أعضاء وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية في جلسات المؤتمر العلمي المصاحب لفعاليات المعرض والمتضمن العديد من المعلومات العلمية المتعلقة بالمستجدات التكنولوجية وأساليب وأنماط متنوعة للتبريد وتكييف الهوء والتدفئة ومقاومة الحريق وإدارة الأزمات والإنقاذ وإدارة الدخان وغيرها من الموضوعات المتخصصة قدمها شخصيات متخصصة في مجالات التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والطاقة.في ختام الزيارة التي امتدت حتى الساعة السادسة والنصف مساء تقدم الدكتور حسن لطفى- رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، بالشكر والتقدير إلى المسئولين بالمعرض والمؤتمر الدولي الخامس للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة على التعاون مع النقابة في تنظيم الزيارة، كما تقدم لهم بالتهنئة على نجاح تنظيم المعرض والمؤتمر العلمي وجلساته.