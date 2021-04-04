تعافي شركات بناء السفن الكورية الجنوبية من تداعيات كورونا

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد، أن شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية فازت بطلبات لبناء السفن في الربع الأول تزيد قيمتها بعشرة أضعاف عن إجمالي الطلبات المسجلة في عام 2020، حيث تتعافى صناعة بناء السفن من تداعيات جائحة كورونا.وفازت شركات بناء السفن الكورية، وفي مقدمتها شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة، بطلبات جديدة لبناء 126 سفينة، أو ما مجموعه 5.32 مليون طن إجمالي مكافئ في الفترة من يناير إلى مارس، وفقا للبيانات التي نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن شركة أبحاث السوق "كلاركسون ريسيرش سيرفس"، وذلك مقارنة مع الطلبات المسجلة في عام 2020 بأكمله والبالغة ما مجموعه 550 ألف طن إجمالي مكافئ.وفي الربع الأول، شكلت الطلبات التي حصلت عليها شركات بناء السفن المحلية 52% من إجمالي الطلبات العالمية، ارتفاعا بنسبة 10% على أساس سنوي.