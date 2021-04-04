باكستان تحذر من اللامبالاة في التعامل مع موجة كورونا الثالثة

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المواطنين من "اللامبالاة" في التعامل مع الموجة الثالثة من تفشي جائحة فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدا أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة.وطالب خان خلال تصريحات نقلتها قناة "سما تي في" الباكستانية، اليوم الأحد، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة بجميع الأماكن ووسائل المواصلات العامة، مؤكدا أنه أسهل إجراء يمكن اتباعه للحد من خطر انتشار الفيروس.كما أكد خان، أن الموجة الثالثة من الفيروس أشد خطرا من الموجتين السابقتين وأن الحكومة تحاول إنقاذ الفئات الفقيرة عبر تجنب تطبيق الإغلاق الذي سيصبح وشيكا في حال ازداد تفشي الفيروس، مطالبا المواطنين بالحذر خاصة مع عدم وجود توقعات حول موعد انتهائها.