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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«الأزهر» يستعرض تجربة مكافحة التطرف ببرنامج إذاعي في كولومبيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:43 ص
مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
أميرة العنانى
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شارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في حلقة نقاشية تحت عنوان "الأديان وحرية المعتقد" حول سبل وآليات مواجهة الفكر المتطرف، وذلك في البرنامج الإذاعي "الأصوات المتحدة" بإذاعة "فينال برنسا" الكولومبية.

وشاركت في الحلقة ماريا خوسيه أثيبيدو، عضو مؤسسة السلام الإسلامية بكولومبيا، فضلًا عن لفيف من ممثلي الطوائف والكيانات الدينية المختلفة؛ بهدف التعرف على تجارب المشاركين في التعامل مع الأفكار المتطرفة وآلياتهم في ترسيخ القيم الإنسانية في المجتمعات.

واستعرض الدكتور تامر عويس، الباحث بمرصد الأزهر، جهود المرصد في مكافحة الفكر المتطرف، وتفنيد ما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار مغلوطة لاستقطاب الشباب والعبث بأمن واستقرار المجتمعات لتهيئة بيئة مناسبة لزرع أفكارها المتطرفة والتواجد بعناصرها على الأرض كما حدث في سوريا والعراق من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وتطرق إلى الجهود المبذولة من جانب مؤسسة الأزهر الشريف لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، والتي تمثلت في توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان إيمانًا منهما بحاجة العالم في هذه الفترة بإعلاء قيم إنسانية كالتسامح والتراحم والتعاون للعبور بالمجتمعات بسلام دون تعصب وإراقة دماء.

يأتي ذلك تأكيدًا على الدور المحوري الذي يعلبه الأزهر الشريف، متمثلًا في مرصد مكافحة التطرف.

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