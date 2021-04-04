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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق في مخزن بلاستيك وشقة سكنية بسوهاج

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:06 ص
حريق
حريق
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج على حريق اندلع في مخزن لصناديق البلاستيك، بعقار بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، بسبب ماس كهربائي، ونتج عنه احتراق 30 صندوقا بلاستيكيا، كما جرت السيطرة على حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار سكني، بدائرة قسم ثان سوهاج، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعتين ثمة إصابات.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد كمال مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من بدروم عقار بناحية حي العمري دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق محدود ببدروم إحدى العقارات يستخدم كمخزن لصناديق بلاستيكية ملك «شعبان. ق. ح»، 65 عاما، بالمعاش.

وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، وبسؤال مالك المخزن، رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، مشيرا إلى احتراق 30 صندوقا بلاستيكيا، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت المعمل الجنائي بالانتقال والمعاينة، وكلفت الوحدة المحلية باتخاذ اللازم.

وتبلغ من العميد محمد نصحي، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بنشوب حريق بشقة بدائرة القسم، وانتقل مأمور القسم، والرائد أحمد الموّلد رئيس مباحث القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، والوحدة المحلية لحي شرق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق السادس ملك «عبدالله. ص. م»، 29 عاما، طبيب، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الشقة، رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، مشيرا إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية ونفى وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المعمل الجنائي بالانتقال والمعاينة.

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