«الغذاء العالمى» يعلق رحلات الإجلاء من شمال موزمبيق لأسباب أمنية

أعلن برنامج الغذاء العالمي تعليق رحلات الإجلاء من شبه جزيرة "أفونجي" بشمال موزمبيق لأسباب أمنية وذلك بعد مرور 9 أيام من الهجوم الإرهابي في مدينة "بالما".وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد أن وكالة الأمم المتحدة ساعدت في نقل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر جوا إلى عاصمة المقاطعة ولكن الرحلات الجوية توقفت منذ الجمعة الماضي.ومن جانبها، أكدت مسئولة الإعلام ببرنامج الأغذية العالمي "شيلي ثاكرال" أنه بسبب تدهور الوضع الأمني، أوقفنا مؤقتا حتى الآن رحلات الإجلاء من أفونغي إلى بيمبا مع خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني (NHAS)، التي يديرها برنامج الأغذية العالمي.وأضافت "ثاكرال" أنه منذ 25 مارس الماضي، قام برنامج الأغذية العالمي بإجلاء 380 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن الهجوم على "بالما" تسبب في نزوح ما يقرب من 10 آلاف شخص.. مشيرا إلى أنه لا يزال هناك نحو 23 ألف شخص في منطقة "أفونجي" تحت الحماية العسكرية.يذكر أنه في 24 مارس الماضي، هاجمت جماعات مسلحة مدينة "بالما" الساحلية التي يبلغ تعداد سكانها 75 ألف نسمة وقتلت العشرات من المدنيين والشرطة والجنود.يشار إلى أنه قبل هجوم "بالما"، قتل 2600 شخص نصفهم من المدنيين في أكثر من 800 هجوم إرهابي خلال السنوات الثلاث الماضية.