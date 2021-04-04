3 طلاب بصيدلة الفيوم يتنافسون على الفوز بجائزة علمية بمليون دولار

صرح أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن 3 طلاب من كلية الصيدلة بجامعة الفيوم قد حققوا إنجازًا كبيرًا للجامعة؛ حيث حصلوا على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في واحدة من أكبر المسابقات على مستوى العالم، وهي مسابقة جائزة هالت Hult Priz وذلك في أول مشاركة لجامعة الفيوم في هذه الجائزة.وأوضح بأن الجائزة يشارك فيها طلاب الجامعات على مستوى العالم، لتقديم حلول مبتكرة، من شأنها القضاء على المشاكل الحرجة في العالم، كما أن المؤسسة القائمة على هذه الجائزة هي مؤسسة غير ربحية، توفر منصة عالمية لطلاب الجامعات للابتكار، وتكرس جهودها للمشروعات والأفكار العالمية، من خلال مسابقة طلابية مفتوحة للطلاب الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، وهي ما يشار إليها باسم جائزة نوبل للطلاب، من قبل الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، وتعتبر هي أكبر جائزة عالمية للطلاب.وتبدأ الجائزة محليًّا بين عدد من الفرق الممثلة لعدد من الجامعات المصرية، على أن يتم تصعيد الفريق الأول على مستوى مصر للمنافسة عامليًّا كممثلين لمصر في الجائزة؛ حيث يسافر الفريق الفائز إلى لندن للخضوع لتدريب مكثَّف مدته شهرين في Hult Business School وبعدها يشاركون باسم مصر للحصول على الجائزة، وقيمتها مليون دولار.الجدير بالذكر أن موضوع الجائزة هذا العام هو الغذاء، وكيفية تحويل الغذاء لوسيلة للتغيير المجتمعي، والذي يتأتى تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للقضاء على الفقر والجوع وتوفير العمل اللائق، وقد شاركت أكثر من 60 جامعة مصرية ضمن أكثر من 2000 جامعة عالمية من 150 دولة في فعاليات هذا العام.ويتقدم أحمد جابر شديد رئيس الجامعة بخالص التهنئة إلى أبناء الجامعة الفائزين من كلية الصيدلة، وهم: الطالب عبد الرحمن سيد، والطالب أحمد السيد المهدلي، والطالب هشام طارق، والذين نفخر بهم آملين وواثقين فيهم لتمثيل مشرف لمصر في المسابقة العالمية.