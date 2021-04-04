أستراليا تسجل رقما قياسيا وطنيا للتطعيم ضد كورونا في يوم واحد

أعلنت أستراليا أنها تمكنت من تطعيم ما يقرب من 80 ألف شخص بجرعة من لقاح لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتسجل أعلى مستوى جديد في يوم واحد، ويأتي ذلك مدعوما بالمخزونات القوية.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وزير الصحة جريج هانت قال في إفادة صحفية اليوم الأحد، إن 79283 شخصا تلقوا جرعة أولى يوم الخميس، وهو آخر يوم تتوفر مثل هذه البيانات بشأنه.وقال: "العرض في هذه المرحلة يبدو قويا، نظرا للمنافسة العالمية الكبيرة والهائلة، فإن امتلاكنا لهذا العرض محليا أمر مهم."وأوقفت أستراليا تقريبا أي عدوى محلية عن طريق إغلاق حدودها الدولية أمام غير المقيمين، ولكن تسربت حالات عرضية إلى المجتمع من فنادق الحجر الصحي حيث يجب على المسافرين في الخارج العائدين العزل لمدة 14 يوما.