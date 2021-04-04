وفد السودان فى اجتماعات سد النهضة مصمم على تغيير منهجية التفاوض

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، بأن وفد السودان في اجتماعات سد النهضة مصمم على تغيير منهجية التفاوض.فيما أشارت القناة الإخبارية، إلى أن الاجتماعات التي تنطلق في الكونغو حول سد النهضة لن تتطرق لمسائل فنية.وبدأت أمس السبت في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، محادثات فنية حول أزمة سد النهضة قد تمهد لاجتماع وزراء خارجية كل من إثيوبيا ومصر والسودان في إطار جولة مفاوضات جديدة برعاية الاتحاد الأفريقي.فيما أعلن وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، بالتزامن مع الاجتماعات، إن بلاده تبذل جهودًا لبدء إنتاج الطاقة من سد النهضة في أغسطس المقبل، بعد نجاح عملية الملء الثاني التي يجري الاستعداد لها. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد أطلق السبت مشروع استخدام تقنية تلقيح الغيوم لاستدرار الأمطار.