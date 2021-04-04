ملحم زين يغني تتر «350 جرام»

انتهى المطرب الكبير ملحم زين، من تسجيل أغنية تيتر مسلسل "350 جرام"، وهي من ألحان أسامة الرحباني -وضع الموسيقى التصويرية للعمل أيضا- وتأليف غدي.فيما كشف المنتج إياد الخزوز عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسلسله الرمضاني الجديد "350 جرام"، حيث استعان المنتج الأردني المقيم بكندا بالماكيير الإيطالي العالمي "Vittorio sodano" المترشح من قبل لجائزة الأوسكار عن الفيلم الشهير "Apocalypto"، بالإضافة لاستعانته أيضا بفريق تقني إيطالي وذلك رغبة في توفير كل الإمكانيات التي يحتاجها العمل الذي يصفه بأنه الأضخم في رمضان الحالي، وهما مدير التصوير "Alessandro chiodo"، والثاني المصور "Simone lucarelli".المسلسل سيتم عرضه عبر شاشة مجموعة قنوات تليفزيون أبو ظبي والتليفزيون الأردني وجاري التفاوض على عرضه في العديد من القنوات الأخرى، وهو من إنتاج شركة "I see media production-إياد الخزوز" ويشاركهم انتاجه شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني - ديالا ونواف الأحمر-، ومن تأليف ناديا الأحمر، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله ومصطفى سعدالدين وقاسم منصور الذين كانوا ضمن حضور المناسبة.