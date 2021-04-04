رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ملحم زين يغني تتر «350 جرام»

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:40 ص
ملحم زين
ملحم زين
دعاء عبد المقصود
طباعة
انتهى المطرب الكبير ملحم زين، من تسجيل أغنية تيتر مسلسل "350 جرام"، وهي من ألحان أسامة الرحباني -وضع الموسيقى التصويرية للعمل أيضا- وتأليف غدي.

فيما كشف المنتج إياد الخزوز عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسلسله الرمضاني الجديد "350 جرام"، حيث استعان المنتج الأردني المقيم بكندا بالماكيير الإيطالي العالمي "Vittorio sodano" المترشح من قبل لجائزة الأوسكار عن الفيلم الشهير "Apocalypto"، بالإضافة لاستعانته أيضا بفريق تقني إيطالي وذلك رغبة في توفير كل الإمكانيات التي يحتاجها العمل الذي يصفه بأنه الأضخم في رمضان الحالي، وهما مدير التصوير "Alessandro chiodo"، والثاني المصور "Simone lucarelli".

المسلسل سيتم عرضه عبر شاشة مجموعة قنوات تليفزيون أبو ظبي والتليفزيون الأردني وجاري التفاوض على عرضه في العديد من القنوات الأخرى، وهو من إنتاج شركة "I see media production-إياد الخزوز" ويشاركهم انتاجه شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني - ديالا ونواف الأحمر-، ومن تأليف ناديا الأحمر، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله ومصطفى سعدالدين وقاسم منصور الذين كانوا ضمن حضور المناسبة.

موضوعات متعلقة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

موسيمانى يمنح لاعبي الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم