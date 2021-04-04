حاز كمية من الهيروين.. تجديد حبس عاطل ببرج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطه الإجرامي بالإتجار فى مخدر الهيروين وترويجه على عملائه متخذين من دوائر اقسام المدينة مسرحًا.عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتفى محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.