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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بسوهاج

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:39 ص
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص بسوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أصيب، اليوم، 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج، ونُقل المصابون إلى المستشفى الجامعي، ورُفعت آثار الحادث من الطريق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بورود بلاغ بحدوث انقلاب لسيارة ميكروباص بقرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام على الطريق الزراعي الشرقي، وانتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من: فاطمة محمد عبد الوهاب 27 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأيمن توفيق عبد الحميد حسنين، 30 سنة، باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأسامة محمد ضيف الله عبد العال، 32 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسلوى رفعت، 27 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وزهراء ممدوح أمين، 23 سنة، بكدمة بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من: أحمد صادق أحمد، 34 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبده صادق أحمد، 31 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد فؤاد عبد الحميد، 37 سنة بخلع بالكتف الايمن، محمد صادق احمد، 31 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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