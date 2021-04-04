«العالمي للتسامح والسلام» يدعم قرارات الملك عبدالله لاستقرار الأردن

كد المجلس العالمي للتسامح والسلام، دعمه وتأييده الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية ومساندته التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لحفظ أمن واستقرار الأردن.وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، إن المجلس العالمي للتسامح والسلام، وكافة الأعضاء والشركاء، وانطلاقا من أهداف المجلس الساعية إلى دعم الاستقرار والسلام حول العالم، يقفون خلف المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها الرشيدة في كافة إجراءاتها الرامية إلى نزع فتيل أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار الأردن وتهديد مكتسباته ومقدراته.